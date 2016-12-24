Делегация Атяшевского района приняла участие в фестивале «Никольские дни» в Вистино

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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
По благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, 25 мая на Сойкинском полуострове проходит традиционный праздник, посвященный Святителю Николаю, в поддержку восстанавливаемой Сойкинской Святыни.
Праздник культуры и традиций. Интересных встреч, радости общения и с верой творить добрые дела.
Спасибо епископу Кронштадтскому Вениамину за гостеприимство, теплый прием и возможность поучаствовать в таком мероприятии, земляки всегда Вас поддержат.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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