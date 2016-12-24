Делегация Атяшевского района приняла участие в фестивале «Никольские дни» в Вистино

По благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, 25 мая на Сойкинском полуострове проходит традиционный праздник, посвященный Святителю Николаю, в поддержку восстанавливаемой Сойкинской Святыни.



Праздник культуры и традиций. Интересных встреч, радости общения и с верой творить добрые дела.



Спасибо епископу Кронштадтскому Вениамину за гостеприимство, теплый прием и возможность поучаствовать в таком мероприятии, земляки всегда Вас поддержат.