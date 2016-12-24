Первые участники проекта «Время героев» готовы приступить к обучению

В России по поручению Президента Владимира Путина реализуется программа развития участников СВО «Время героев». Она запущена, чтобы подготовить руководителей для органов власти и госучреждений из числа ветеранов и военнослужащих.

Участники проекта прошли предварительное тестирование, аналогичное тому, которое проходят конкурсанты «Лидеров России». Общественный совет программы выбрал 83 кандидатов, которые лучше всего справились с тестом. Далее их ждет обучение современным методам и технологиям управления.

Представители совета сообщили, что всего на участие в проекте поступило больше 44 тысяч заявок, из которых были отобраны лучшие кандидаты. Все они продемонстрировали высокий уровень компетенций, а также все имеют боевые заслуги и управленческий опыт. С 27 мая они приступили к обучению по очной магистерской программе Президентской академии. Также скоро Общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки.

Тем временем отбор участников программы «Время героев» продолжается. Из тех, кто подаст заявку и успешно пройдет тестирование, будет сформирован второй поток. Подробности на времягероев.рф.