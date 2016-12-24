Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ ответит на вопросы жителей региона

30 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина. Тема эфира - летний туристический сезон в Мордовии.

Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.