Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ ответит на вопросы жителей региона

Репортер

30 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина. Тема эфира - летний туристический сезон в Мордовии.

Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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