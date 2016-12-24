Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ ответит на вопросы жителей региона

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
30 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина. Тема эфира - летний туристический сезон в Мордовии.
Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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