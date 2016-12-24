Роспотребнадзор по РМ открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия запускает горячую линию по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг в связи с наступлением сезона массового отдыха россиян.

С 27 мая по 7 июня 2024 года граждане могут получить консультации о правах потребителей при реализации турпродуктов, порядке предъявления претензии и судебной защите нарушенных прав. Также граждане могут задать вопросы по правилам реализации турпродуктов или по проблемам, с которыми пришлось при этом столкнуться в этой сфере.

Граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обратиться по телефонам «горячей линии» общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Саранске ( 23-41-30), а также территориальных отделов Управления:

п. Комсомольский – 3-44- 09, 3-44-66

г. Рузаевка – 2-47-20

г. Ковылкино – 2-15-01, 4-01-86

г. Краснослободск – 2-15-60, 2-25-84.

Консультации проводятся с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Кроме этого, для оказания помощи потребителям функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме и без выходных дней. Консультацию можно получить по номеру телефона 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).