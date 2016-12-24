В Саранске пешеход попал под колеса автомашины без водителя

По информации Госавтоинспекции республики, 24 мая в 7 часов 15 минут напротив дома № 2 по ул. Маринина в столице Мордовии 61-летний водитель автомашины «Ниссан Теана» поставил транспортное средство на стоянку, не предприняв мер исключающих самопроизвольное движение автомашины.

В результате этой рассеянности, иномарка покатилась и совершила наезд на 61-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4.

У водителя взяли кровь на анализ.