В Саранске пройдет фестиваль Движения Первых

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
1 июня в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в честь Международного дня защиты детей пройдет фестиваль Движения Первых. Участниками мероприятия станут школьники, студенты вузов, техникумов и колледжей, педагоги и родители, жители и гости Саранска.
В рамках фестиваля пройдут профориентационные мастер-классы, деловые игры, встречи с общественными деятелями, журналистами, активистами в сфере молодежной политики, спорта, искусства. Будут работать спортивно-оздоровительные, творческие, экологические и другие площадки. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы Движения Первых.
Фестиваль охватит и несколько районов Мордовии. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте.
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