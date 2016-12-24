В Саранске пройдет фестиваль Движения Первых

1 июня в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в честь Международного дня защиты детей пройдет фестиваль Движения Первых. Участниками мероприятия станут школьники, студенты вузов, техникумов и колледжей, педагоги и родители, жители и гости Саранска.

В рамках фестиваля пройдут профориентационные мастер-классы, деловые игры, встречи с общественными деятелями, журналистами, активистами в сфере молодежной политики, спорта, искусства. Будут работать спортивно-оздоровительные, творческие, экологические и другие площадки. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы Движения Первых.

Фестиваль охватит и несколько районов Мордовии. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте.