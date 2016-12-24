В Мордовии таксист отправится на зону за оружейное хищение

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В Краснослободском районе таксист-частник выслушал приговор суда за хищение охотничьего ружья и боеприпасов, принадлежащих загулявшему пассажиру.
По информации МВД по РМ, летом прошлого года 42-летний таксист на принадлежащем ему автомобиле взялся довести клиента до магазина. Пассажир в салон машины сел с зачехленным огнестрельным оружием.
В торговой точке частный извозчик по просьбе мужчины приобрел ему спиртное, после чего отвез его обратно домой. Клиент расплатился за услуги и вышел из авто, забыв при этом на заднем пассажирском сиденье оружие и боеприпасы.
Таксист решил присвоить себе охотничье ружье марки «ИЖ-27 Е», 9 патронов калибра 16 мм и 8 патронов калибра 12 мм. Он хранил похищенное в чердачном помещение бани, расположенной на придомовой территории.
Когда оружейного вора вычислили, свою вину он признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда таксисту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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