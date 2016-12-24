В Мордовии пожар унес жизни матери с двумя детьми

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В Ичалковском районе Мордовии по факту гибели трех человек при пожаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности двум и более лицам).
По информации Следственного комитета по РМ, пожар в частном жилом доме в селе Ичалки произошел в ночь на 27 мая. В доме проживали 47-летняя женщина с двумя дочерьми в возрасте 7 и 16 лет. Сообщение о возгорании поступило от соседей. После тушения пожара сотрудники регионального МЧС извлекли тела погибших матери и детей.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин возгорания и смерти погибших. Назначены необходимые судебные экспертизы.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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