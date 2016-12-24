В Саранске многострадальный подземный переход по ул. Косарева отремонтируют в июне

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Этой обнадеживающей информацией в телеграм поделился саранский градоначальник Игорь Асабин.

«В подземном переходе по ул. Косарева из-за грунтовых вод частично разрушилось основание плиточного покрытия пешеходной зоны.

Сотрудниками Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства составлен дефектный акт на ремонт пешеходного перехода.

Объявлена процедура электронных торгов для определения подрядчика на выполнение ремонтных работ. Планируемая дата заключения контракта  - 7 июня. После заключения контракта подрядчик незамедлительно приступит к выполнению ремонтных работ. До конца июня этого года работы будут выполнены.

В рамках восстановления подземного перехода планируется:

- подготовка бетонного основания под пешеходной зоной;
- замена брусчатки;
- замена перил;
- ремонт и покраска стен;
- ремонт потолка и восстановление освещения».

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