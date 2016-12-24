В Мордовии бизнес-десант посетил Темниковский район

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Специалисты Центра организовали бизнес-встречу в Темниковском районе.

Темниковский район стал 7-м муниципалитетом по счету, где в этом году побывали специалисты. «Бизнес-десант» нацелен на развитие компетенций и информирование о доступных мерах государственной поддержки. Он реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Районные встречи с предпринимателями всегда насыщены обсуждениями развития регионального бизнеса. Особое внимание уделяется роли молодых предпринимателей в стимулировании инноваций и социальному предпринимательству, которое помогает уязвимым группам общества.

На мероприятии обсудили различные программы государственной поддержки, включая льготное кредитование, финансовую помощь, образовательные программы, упрощение процедур и создание специализированных площадок. Эти меры направлены на стимулирование роста бизнеса, развитие экономики и поддержку инноваций.

Спикеры провели полезный тренинг по продвижению бизнеса, где были обсуждены различные аспекты, включая каналы продаж, рекламные ошибки и возможности для роста. Центр активно продолжает работать со всеми категориями предпринимателей и поддерживает их в рамках нацпроекта бесплатными консультациями.

Также в Темниковском районе школьники приняли участие в «генерации бизнес-идей». Тренер научила их строить бизнес-модель будущего проекта, просчитывать риски и рентабельность. По итогу игры ребята поделились мыслями по открытию востребованного, на их взгляд, бизнеса. Например, оказание бухгалтерских услуг и открытие кофейни. Это свидетельствует о том, что даже подростки могут внести свой вклад в развитие предпринимательства.

Следующий бизнес-визит специалистов намечен на 29 мая в Краснослободский район.