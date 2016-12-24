В Краснослободске модернизируется система водоснабжения

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В рамках регионального проекта «Чиста вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии ввели в эксплуатацию 6 объектов питьевого водоснабжения - в Чамзинке, Атяшево, Ардатове, Ковылкино, Лямбире и с. Кемля Ичалковского района. Сейчас идет модернизация системы водоснабжения в Краснослободске. Она обеспечит подпитку существующих водопроводных сетей, очистку воды от примесей и хранение ее в необходимых объемах.
В городе строится станция водоочистки и две водонапорные башни объемом 80 м3 каждая. Участок работ начинается от водонапорного узла и проходит по улицам Ленина, Чапаева и Карла Маркса с последующим подключениям к существующим сетям. По проекту строители должны проложить порядка 2,6 км труб по кольцевой системе. Станция водоочистки благодаря системе обратного осмоса позволит привести воду к нормативным показателям.
На реализацию проекта выделено более 57 млн рублей, в том числе и средства федерального бюджета. За первый квартал 2024 года строители выполнили устройство фундамента под водонапорные башни, частично смонтированы ограждения территорий и разработали котлован под фундамент станции водоочистки.
Работы ведутся по графику. С вводом в эксплуатацию системы водоснабжения 1,3 тыс. жителей района будут обеспечены качественной питьевой водой.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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