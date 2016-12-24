Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей!

В Москве на ВДНХ продолжает работать масштабная выставка-форум «Россия». 24 мая ее посетил уже 14-миллионный гость, которым стал 8-летний Кирилл Старов из Камчатского края. Он приехал на выставку с родителями.

«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву – и именно в этот раз решили посетить ее», – рассказал Кирилл.

В «Доме полимеров» прошло награждение гостей. Им вручили семейное путешествие в город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири. Перелет и трансфер будут бесплатными.

«Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные – хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – поделилась мама мальчика Лариса.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» стала единой площадкой для демонстрации достижений всех регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она стартовала 4 ноября прошлого года и продлится до 8 июля этого года. Здесь расположен стенд Мордовии, на котором можно узнать об успехах и национальной культуре нашей республики.