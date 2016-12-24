18-летний парень из Саранска стал финансовой жертвой интимных дельцов

Как сообщает МВД по РМ, в отдел полиции в столице Мордовии обратился 18-летний местный житель, который сообщил о хищении у него 30 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что ночью 20 мая нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера за деньги. Он выбрал по фото заинтересовавшую его девушку и позвонил по указанному номеру.

Администратор пояснила клиенту, что встреча с жрицей любви может состояться только после перечисления предоплаты в 30 тысяч рублей. Юный сладострастник перевел нужную сумму на продиктованный ему абонентский номер.

Но тут оказалось, что требуется еще и заплатить страховку, как гарантию безопасности для выездной особы с низкой социальной ответственностью. Так как молодой человек нигде не работает и финансово обеспечивается матерью, он был не в состоянии раскошелиться на еще большие траты и попросил вернуть перечисленные ранее 30 тысяч рублей. Но в ответ на это посыпались угрозы. Тогда парень позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.