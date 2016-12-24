Россельхознадзор объявил предостережение ресторану «Мордовское Подворье»

23 мая сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе «Меркурий» выявили нарушения в сети общественного питания.

Как сообщает ведомство, в адрес ресторана «Мордовское Подворье» оформляются электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, подконтрольную государственному ветеринарному контролю. На сайте ресторана в разделе меню представлены блюда: «сельдь и скумбрия с картофелем», «каре молодого барашка», «стерлядь горячего копчения», «половина поросенка», «сковородка с томленым мясом кабана» и т.д. Однако согласно списку входящих эВСД за 2024 год на вышеуказанную площадку не поступает продукция из сельди, скумбрии, стерляди, баранины, молодого поросенка, кабана.

Данный факт может свидетельствовать о закупке сырья для изготовления готовой продукции и ее дальнейшей реализации вне государственного ветеринарного контроля, без ВСД, а также без подтверждения безопасности данного сырья и нарушении прослеживаемости в системе ФГИС «Меркурий».

24 мая в целях пресечения нарушения требований ветеринарной сертификации Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.