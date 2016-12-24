В Саранске пройдет «Фестиваль дарения»

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
26 мая в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Саранске в третий раз пройдет «Фестиваль дарения». Участие в нем примут более 500 человек.
В рамках мероприятия можно будет поделиться друг с другом чем-то полезным, вещами, или бесплатно оказать услугу. Подарки могут быть любыми - книги, одежда, продукты, хендмейд,а также мастер-классы, консультации, лекции или другие добрые инициативы. Также участники смогут попробовать свои силы в различных интерактивах.
Цель фестиваля - создание площадки обмена бесплатными услугами и возможностями между всеми представителями общественных секторов и дальнейший переход обмена ресурсов на сервисе взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Событие пройдет с 15:00 до 19:00 на площадке, прилегающей к центральному входу в Пушкинский парк. Будет организовано более 20 интерактивных зон, среди которых сбор гуманитарной помощи для бездомных животных, акция по сбору батареек и пластиковых крышек, мастер-классы по оказанию первой помощи, традиционные мордовские игры и другие активности. Фестиваль дополнят выступление творческих коллективов и розыгрыш призов.
«Фестиваль дарения» - ключевое мероприятие по популяризации платформы «Добро.Взаимно», которая работает на повсеместное внедрение культуры взаимной поддержки в нашем обществе.
Организаторы «Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ» - Госкомитет по делам молодежи Мордовии и Мордовский республиканский молодежный центр.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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