В Саранске пройдет «Фестиваль дарения»

26 мая в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Саранске в третий раз пройдет «Фестиваль дарения». Участие в нем примут более 500 человек.



В рамках мероприятия можно будет поделиться друг с другом чем-то полезным, вещами, или бесплатно оказать услугу. Подарки могут быть любыми - книги, одежда, продукты, хендмейд,а также мастер-классы, консультации, лекции или другие добрые инициативы. Также участники смогут попробовать свои силы в различных интерактивах.



Цель фестиваля - создание площадки обмена бесплатными услугами и возможностями между всеми представителями общественных секторов и дальнейший переход обмена ресурсов на сервисе взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.



Событие пройдет с 15:00 до 19:00 на площадке, прилегающей к центральному входу в Пушкинский парк. Будет организовано более 20 интерактивных зон, среди которых сбор гуманитарной помощи для бездомных животных, акция по сбору батареек и пластиковых крышек, мастер-классы по оказанию первой помощи, традиционные мордовские игры и другие активности. Фестиваль дополнят выступление творческих коллективов и розыгрыш призов.



«Фестиваль дарения» - ключевое мероприятие по популяризации платформы «Добро.Взаимно», которая работает на повсеместное внедрение культуры взаимной поддержки в нашем обществе.



Организаторы «Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ» - Госкомитет по делам молодежи Мордовии и Мордовский республиканский молодежный центр.