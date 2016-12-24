В Мордовии иностранным студентам рассказали как не стать соучастниками наркопреступлений

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В Мордовии по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД провели цикл антинаркотических лекций для студентов Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, приехавших в республику учиться из стран Центральной Азии.
Лекторы рассказали студентам из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана об административной и уголовной ответственности за незаконные потребление и оборот наркотиков в Российской Федерации, предупредили о схемах, к которым прибегают наркопреступники для вовлечения молодых людей в противоправную деятельность.
Также полицейские продемонстрировали видеоролики МВД России, в которых разъясняется, как иностранному гражданину не стать соучастником наркопреступления.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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