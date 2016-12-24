В саранских школах проходят уроки кибербезопасности и цифровой грамотности от Avito

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Материалы нового сезона посвящены правилам безопасных сделок в интернете. Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Представители Минцифры Мордовии уже провели «Цифровой ликбез» в саранском лицее № 26.