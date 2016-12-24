Подведены итоги работы Фонда поддержки предпринимательства Мордовии в рамках нацпроекта МСП

В Центре «Мой бизнес» состоялось заседание попечительского совета, на котором были подведены итоги работы Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия за 2023 год.

Напомним, что поддержка регионального бизнеса осуществляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин.

В заседании «круглого стола» под председательством и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Ивана Горина приняли участие представители Министерства, директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, а также представители профильных ведомств и организаций.

«Мы знаем, что одним из ключевых механизмов поддержки предпринимательского сообщества является нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, - открыл заседание Иван Горин. - За 5 лет его реализации объем финансирования нацпроекта составил более 1 млрд. рублей, основная часть которых — федеральные средства».

Отмечено, что основные показатели нацпроекта находятся в запланированных параметрах.

Как сказала Елена Калачина, Центр «Мой Бизнес» для предпринимателей республики давно стал домом, где можно получить все виды финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

«На сегодняшний день мы имеем более 24,5 тысяч субъектов предпринимательства и почти 105 тысяч человек, занятых в сфере МСП», - подытожил свое выступление Иван Горин.

Далее Елена Калачина доложила о проведенной Фондом за прошедший год работе, после чего были разобраны актуальные вопросы и намечены задачи на 2024 год.

По итогам заседания наиболее успешным сотрудникам за проделанную работу были вручены благодарности от Минэкономики республики.