Сельхозпроизводители Мордовии получат более 150 млн рублей средств господдержки

Репортер

44 заявки поступило в Минсельхозпрод Мордовии от соискателей средств государственной поддержки. В аграрном ведомстве прошли заседания конкурсных комиссий, на которых приняты решения о предоставлении по 23 проектам грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельхозпроизводителей.

Общая сумма субсидий составит более 150 миллионов рублей. 70 миллионов будет направлено семейным фермам, 67 миллионов - получателям гранта «Агростартап», более 17 миллионов - на развитие сельхозпотребкооперативов.

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