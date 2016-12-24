Сельхозпроизводители Мордовии получат более 150 млн рублей средств господдержки

44 заявки поступило в Минсельхозпрод Мордовии от соискателей средств государственной поддержки. В аграрном ведомстве прошли заседания конкурсных комиссий, на которых приняты решения о предоставлении по 23 проектам грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельхозпроизводителей.



Общая сумма субсидий составит более 150 миллионов рублей. 70 миллионов будет направлено семейным фермам, 67 миллионов - получателям гранта «Агростартап», более 17 миллионов - на развитие сельхозпотребкооперативов.