В МВД по РМ определилась команда-победитель по служебному биатлону

В республике среди сотрудников органов внутренних дел состоялось командное Первенство по летнему служебному биатлону в зачет Спартакиады МВД.

Участие в соревнованиях приняли 17 команд, состоящих из представителей подразделений регионального МВД и территориальных отделов МВД России на районном уровне.

Первенство проводилось на пересеченной местности в районе поселка Атемар на дистанции 1500 метров, где сотрудники также должны были поразить мишень при стрельбе из пистолета Макарова.

Как сообщается, по итогам соревнований первое место заняла команда ОМВД России по Ромодановскому району, серебряным призером стали представители ОБ ППСП УМВД России по го Саранск, третье место - у команды ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД.