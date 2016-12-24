В старейшем городе Мордовии ремонтируют детскую школу искусств

В Темникове приступили к капитальному ремонту детской школы искусств имени Л.И. Воинова. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В 2013 году Темниковская школа искусств объединила в себе музыкальное и художественное образование. Сейчас обучение там проходят 195 детей. Реализуется 125 предпрофессиональных программ, в том числе по народным инструментам, фортепиано, вокалу, живописи, декоративно-прикладному творчеству.

Юные жители старейшего города республики занимались творчеством в здании, построенном еще в 1988 году. Двухэтажное строение площадью 970 м2 уже давно требовало капитального ремонта. Он начался в марте 2024 года.

В настоящее время здесь подходит к концу этап черновых работ: заменена электропроводка, установлены оконные блоки, завершен монтаж отопительной системы, частично проведена стяжка полов.

Планируется, что школа искусств распахнет свои двери уже в августе 2024 года.