В старейшем городе Мордовии ремонтируют детскую школу искусств

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В Темникове приступили к капитальному ремонту детской школы искусств имени Л.И. Воинова. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
В 2013 году Темниковская школа искусств объединила в себе музыкальное и художественное образование. Сейчас обучение там проходят 195 детей. Реализуется 125 предпрофессиональных программ, в том числе по народным инструментам, фортепиано, вокалу, живописи, декоративно-прикладному творчеству.
Юные жители старейшего города республики занимались творчеством в здании, построенном еще в 1988 году. Двухэтажное строение площадью 970 м2 уже давно требовало капитального ремонта. Он начался в марте 2024 года.
В настоящее время здесь подходит к концу этап черновых работ: заменена электропроводка, установлены оконные блоки, завершен монтаж отопительной системы, частично проведена стяжка полов.
Планируется, что школа искусств распахнет свои двери уже в августе 2024 года.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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