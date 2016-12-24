К новому учебному году в Старошайговском районе обновят две школы

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В Старошайговском районе по нацпроекту «Образование» продолжают готовить две общеобразовательные школы к началу нового учебного года.
Одна из них - школа в селе Старое Шайгово, которая по числу учащихся самая крупная в районе. Ее посещают 413 детей, рассчитано учебное заведение на 629 учеников.
«Здание нашей школы было построено еще в 1988 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. Обновления требовали кровля, канализация, водопровод, отопление, многое предстоит сделать и по ремонту стен. Все эти работы были начаты 18 марта, сейчас активно ведется внутренняя отделка», - рассказала директор сельской школы Галина Венчакова.
Еще одна школа обновляется в селе Новотроицкое. Здание было построено в 1984 году. Уже отремонтирована крыша, облицован фасад. Сейчас проходит устройство полов, электропроводки, монтаж перегородок, окон. В помещении школы расположится и столовая, которая раньше находилась в другом корпусе. Для нее уже закуплено новое оборудование.
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