К новому учебному году в Старошайговском районе обновят две школы

В Старошайговском районе по нацпроекту «Образование» продолжают готовить две общеобразовательные школы к началу нового учебного года.



Одна из них - школа в селе Старое Шайгово, которая по числу учащихся самая крупная в районе. Ее посещают 413 детей, рассчитано учебное заведение на 629 учеников.



«Здание нашей школы было построено еще в 1988 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. Обновления требовали кровля, канализация, водопровод, отопление, многое предстоит сделать и по ремонту стен. Все эти работы были начаты 18 марта, сейчас активно ведется внутренняя отделка», - рассказала директор сельской школы Галина Венчакова.



Еще одна школа обновляется в селе Новотроицкое. Здание было построено в 1984 году. Уже отремонтирована крыша, облицован фасад. Сейчас проходит устройство полов, электропроводки, монтаж перегородок, окон. В помещении школы расположится и столовая, которая раньше находилась в другом корпусе. Для нее уже закуплено новое оборудование.