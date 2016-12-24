В Саранске застолье в бане завершилось убийством

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В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство) по факту обнаружения тела 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. К трагической развязке привела ссора двух мужчин в ходе банных посиделок.
По данным следствия, рано утром 20 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями в бане по улице 2-й Набережной в Юго-Западной части Саранска.
В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что в заведении собралась компания из нескольких человек, которые распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя из присутствующих мужчин вспыхнул конфликт, перешедший в драку. Один из них схватился за нож и нанес им удар оппоненту, от которого тот скончался. Виновник расправы сразу же покинул место преступления.
В ходе осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления. В результате проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение беглеца. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина был задержан.
Как сообщает Следственный комитет по РМ, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление мотива и выяснение обстоятельств, при которых совершено преступление.
Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России осмотрели место происшествия, зафиксировали обстановку, изъяли следы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
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