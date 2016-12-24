Уроженец Мордовии покорил Эверест

Репортер

Восхождение на высочайшую вершину мира (8 848 метров) совершил уроженец села Красаевка Торбеевского района Мордовии. Об этом с гордостью сообщает администрация муниципального образования.

«Покорителем вершины стал наш земляк, активный участник и помощник в общественной жизни села, достойный сын своего родного края — Аксёнов Алексей Васильевич (слева).

18 мая в 5:45 утра в ходе восхождения на высочайшую точку нашей планеты был воздвигнут флаг исторической Малой Родины - села Красаевка Торбеевского района Республики Мордовия».

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