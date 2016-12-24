В Саранске пьяного водителя задержали по полицейской «эстафете»

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Как сообщает МВД по РМ, 18 мая около 11:00 передвигаясь во внеслужебное время на личном автомобиле по улице Лодыгина в Саранске, командир роты ОСБ Госавтоинспекции Анатолий Вильдякскин обратил внимание на автомобиль «Рено Аркана», водитель которого нарушал Правила дорожного движения.
Поравнявшись с авто, полицейский через боковое стекло заметил, что водитель иномарки управляет автомобилем с признаками опьянения.
Сотрудник Госавтоинспекции передал наряду ДПС данную информацию, после чего продолжил движение за нарушителем. На автодороге «Саранск-Сурское-Ульяновск» в районе поселка Берсеневские выселки автомашина «Рено Аркана» была остановлена патрулем ДПС.
Водитель иномарки не стал скрывать от полицейских, что сел за руль нетрезвым – это на месте подтвердил алко-тестер. В отношении автомобилиста составили соответствующий административный материал, а его «Аркана» отправилась на специализированную штрафную стоянку.
Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Управления Госавтоинспекции МВД по РМ по телефону 8(8342) 38-57-27 или в чат-бот «Госавтоинспекция Мордовии» в телеграм.
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