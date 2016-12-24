Мордовскую колонию №2 посетила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ

Исправительную колонию №2 регионального Управления ФСИН посетила министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.

В сопровождении врио руководителя пенитенциарного ведомства Павла Ломакина Светлана Баулина побывала в Доме ребенка, расположенном на территории учреждения. Здесь министр осмотрела отделение совместного проживания матери с ребенком, спальни и игровые комнаты.



В Дом ребенка для маленьких зрителей привезли спектакль Государственного театра кукол РМ «Солнышко и снежные человечки».



Следующим объектом посещения стал реабилитационный центр «Аврора». В учреждении содержатся женщины, у кого срок отбывания наказания подходит к концу. В центре они проходят адаптацию для дальнейшей плавной интеграции в открытый социум на свободе.



Также Светлана Баулина осмотрела комнату психологической разгрузки для осужденных, швейный цех и выставочный зал с образцами готовой продукции.