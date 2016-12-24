Мордовскую колонию №2 посетила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Исправительную колонию №2 регионального Управления ФСИН посетила министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.
В сопровождении врио руководителя пенитенциарного ведомства Павла Ломакина Светлана Баулина побывала в Доме ребенка, расположенном на территории учреждения. Здесь министр осмотрела отделение совместного проживания матери с ребенком, спальни и игровые комнаты.
В Дом ребенка для маленьких зрителей привезли спектакль Государственного театра кукол РМ «Солнышко и снежные человечки».
Следующим объектом посещения стал реабилитационный центр «Аврора». В учреждении содержатся женщины, у кого срок отбывания наказания подходит к концу. В центре они проходят адаптацию для дальнейшей плавной интеграции в открытый социум на свободе.
Также Светлана Баулина осмотрела комнату психологической разгрузки для осужденных, швейный цех и выставочный зал с образцами готовой продукции.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова