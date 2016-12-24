В Саранске на таксиста после ДТП составили четыре протокола

По информации Госавтоинспекции республики, 22 мая около 9 часов утра на ул. Осипенко 31-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 2104», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «четверки» и 55-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами доставлялись в Республиканскую клиническую больницу № 4.

На виновника ДТП были составлены административные материалы за езду без страхового полиса ОСАГО и невыполнение требования уступить дорогу. А на таксиста из «Гранты» составили и вовсе 4 протокола - за управление т/с водителем, не имеющим при себе путевого листа, перевозку пассажиров, не имея при себе разрешения на эту деятельность, за отсутствие предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния транспортного средства.

Оба автомобилиста находились за рулем трезвыми.