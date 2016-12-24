Прокуратура РМ организовала проверку по факту пожара на складе макулатуры в Саранске

Как сообщает надзорное ведомство, предварительно установлено, что сегодня вечером в столице Мордовии произошло возгорание склада макулатуры по Александровскому шоссе, 19.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саранска Дмитрий Кадакин.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдения требований при содержании и эксплуатации здания.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.