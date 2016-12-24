Прокуратура РМ организовала проверку по факту пожара на складе макулатуры в Саранске

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
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Как сообщает надзорное ведомство, предварительно установлено, что сегодня вечером в столице Мордовии произошло возгорание склада макулатуры по Александровскому шоссе, 19.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саранска Дмитрий Кадакин.
В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдения требований при содержании и эксплуатации здания.
По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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