На двух центральных улицах Саранска 24 и 25 мая будет ограничено движение

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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В центре Саранска в связи с проведением Всемирного дня велосипедиста с 20:00 24 мая по 14:00 25 будет ограничено движение транспорта и запрещена стоянка:
- по ул. Большевистской на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистическая
п- о ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Пролетарская до ул. Большевистская.
Исключение будет сделано для транспорта аварийных и коммунальных служб.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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