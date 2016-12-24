На двух центральных улицах Саранска 24 и 25 мая будет ограничено движение

Репортер

В центре Саранска в связи с проведением Всемирного дня велосипедиста с 20:00 24 мая по 14:00 25 будет ограничено движение транспорта и запрещена стоянка: 

- по ул. Большевистской на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистическая
п- о ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Пролетарская до ул. Большевистская. 

Исключение будет сделано для транспорта аварийных и коммунальных служб.

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