В Мордовии капитально отремонтируют фасады двух десятков многоквартирных домов

Репортер

В этом году в Мордовии планируется капитально отремонтировать фасады 23 многоквартирных домов  - в Саранске, Рузаевке и Ардатове. На 16 объектах работы уже ведутся.

В столице республики это многоэтажные дома на улицах Дачная, Загородная, Ботевградская, Федосеенко, Полежаева, 50 лет Октября. 

Как сообщили в республиканском фонде капитального ремонта многоквартирных домов, в ходе работ приводят в порядок цоколь, меняют окна в подъездах, обновляют входные двери, отмостки, ремонтируют входные группы, дверные и оконные откосы.

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