В Мордовии капитально отремонтируют фасады двух десятков многоквартирных домов

В этом году в Мордовии планируется капитально отремонтировать фасады 23 многоквартирных домов - в Саранске, Рузаевке и Ардатове. На 16 объектах работы уже ведутся.



В столице республики это многоэтажные дома на улицах Дачная, Загородная, Ботевградская, Федосеенко, Полежаева, 50 лет Октября.



Как сообщили в республиканском фонде капитального ремонта многоквартирных домов, в ходе работ приводят в порядок цоколь, меняют окна в подъездах, обновляют входные двери, отмостки, ремонтируют входные группы, дверные и оконные откосы.