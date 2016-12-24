Заключенному мордовской колонии дали еще год строгого режима за карамельки с гашишем

Репортер

В январе этого года оперативники уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из УФСИН по РМ предотвратили доставку наркотических средств в исправительную колонию, расположенную в поселке Лесной Зубово-Полянского района.

По информации МВД по РМ, при досмотре посылки, лично переданной 41-летним жителем Тольятти для осужденного за совершение разбоя, было обнаружено наркотическое средство гашиш массой 20,99 гр.

Запрещенное вещество было спрятано в карамельных конфетах. По словам «почтальона», о содержимом конфеток он не знал. Посылку ему привезли неизвестные люди, а в исправительную колонию он ее доставил по просьбе знакомого, отбывающего там наказание.

В отношении 40-летнего получателя «карамелек с гашишем» было  возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное приобретение наркотических средств. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.

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