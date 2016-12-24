Рационализаторы Мордовии могут принять участие в образовательной программе

Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» реализует программу подготовки команд рационализаторов. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда».

Программа «Рационализатор» разработана при поддержке АНО «Корпоративная сетевая академия». В 2024 году она пройдет в онлайн-формате в синхронном и асинхронном режимах. Обучение проводится на безвозмездной основе для работников предприятий, участвующих в нацпроекте. В рамках программы предусмотрено три трека и несколько потоков, по итогам успешного прохождения каждого из которых участники получат сертификат.

Заявки на участие в программе «Рационализатор» по всем трекам и потокам принимаются в срок до 15 июня 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru.

Подробную информацию о треках программы, временных рамках, датах старта каждого из потоков, а также о форме заявки можно получить, перейдя по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8-968-934-80-65, эл. почте p.kopylova@rt-academy.ru.