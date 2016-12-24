Министр здравоохранения Мордовии ответит на вопросы жителей республики

«Шикарное мероприятие!»
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24 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан ответит Министр здравоохранения РМ Олег Маркин.
Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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