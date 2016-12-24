В Саранске «Гранта» сбила двух женщин

По информации Госавтоинспекции республики, 21 мая в столице Мордовии в 16 часов 50 минут напротив дома № 28 по ул. Васенко 59-летний водитель автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП 33-летняя и 32-летняя пострадавшие с различными травмами доставлялись в лечебные учреждения. Водитель трезв.

В отношении двух легкомысленных особ были составлены протоколы за нарушение Правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.