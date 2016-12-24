Предпринимателей Мордовии стендап-тренер из Смоленска научила лучшим стратегиям достижения поставленных целей

Репортер

В рамках Недели предпринимательства на площадке Центра «Мой бизнес»  для субъектов МСП Мордовии провели необычный семинар. Главной действующей персоной мероприятия под названием «Хочу и получу» была опытная стендап-тренер из Смоленска Алена Лепешкина.

В Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ отмечают, что это событие стало настоящим открытием для всех участников. Они получили возможность не только увидеть свою реальность яснее, но и выявить ключевые направления для корректировки и научиться применять лучшие стратегии достижения поставленных целей.

Предприниматели  активно участвовали в различных играх и упражнениях, направленных на развитие интуиции и творческого мышления. Они писали свои желания, играли в «золотую рыбку», обменивались опытом и получили массу вдохновения для перемен в своей жизни.

Такие мероприятия не только развивают личностные качества участников, но и способствуют формированию позитивного настроения и обмену полезной информации. «Хочу и получу» - это не просто семинар, это возможность погрузиться в атмосферу творческой и увлекательной работы над своими желаниями и мечтами.

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