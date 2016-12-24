Житель Москвы попался в Саранске с 2 килограммами мефедрона

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В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя столицы России, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.
По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что фигурант приехал в Саранск на личном автомобиле. С собой он привез крупную партию синтетических наркотиков и успел оборудовать на мордовской земле не менее 130 закладок с мефедроном. После организации тайников он был задержан оперативниками УНК регионального МВД.
В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили еще часть наркотических средств для «реализации», а также деньги в сумме около 1 миллиона 400 тысяч рублей, два ноутбука, макбук, четыре мобильных телефона и банковские карты.
В рамках проводимых в отношении наркоторговца следственных действий из незаконного оборота были изъяты около 2 килограммов мефедрона и гашиша весом более 60 граммов. По словам подозреваемого, запрещенные вещества он приобрел путем извлечения из тайника на территории Московской области.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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