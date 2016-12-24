Главная библиотека Мордовии присоединится к акции «Бегущая книга»

Репортер

26 мая Национальная библиотека им. А.С. Пушкина присоединится к масштабной  социокультурной акции «Бегущая книга».

«Книжный забег» сочетает игровую механику и спортивную дисциплину, позволяет привлечь и расширить читательскую аудиторию. Организаторы  - сотрудники библиотеки и волонтеры отправляются по заранее разработанному маршруту.

В Саранске старт будет дан от здания библиотеки, далее к Мордовскому республиканскому молодежному центру, потом к памятнику семье и Дворцу бракосочетания, затем к мемориалу воинам Мордовии и памятнику «Пушкин и муза».

«Книгобежцы» проверят прохожих на знание произведений Пушкина и Есенина, Достоевского и Толстого, Марка Твена и Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя и Габриэля Гарсия Маркеса. За правильный ответ респондент получит интересную книгу, небольшой сувенир или просто приглашение в библиотеку.

Акция объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения во всех уголках России. Она направлена на популяризацию библиотек и стимулирование интереса к чтению. Интеллектуальный забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны».

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