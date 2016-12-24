В Мордовии закупается оборудование для региональных сосудистых центров

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В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии проводится переоснащение и дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
Так, в Региональный сосудистый центр №2 на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы поступил рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга.
Первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской центральной районной больницы оснастили диагностическим комплексом для ультразвуковых исследований экспертного класса.
Также в медицинские учреждения республики были направлены 3 аппарата УЗИ для исследований сердца и сосудов. Все оборудование введено в эксплуатацию.
Кроме того, в рамках нацпроекта проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким сердечным риском. Для них приобретаются лекарственные препараты.
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