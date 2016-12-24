В Саранске капитальный ремонт фонтана на площади Тысячелетия планируют завершить до осени

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В столице республики на площади Тысячелетия продолжается капитальный ремонт фонтана «Звезда Мордовии». Завершить его планируется до 1 сентября 2024 года.
Специалисты отремонтируют и частично заменят оборудование фонтана – шкафы управления, насосное оборудование, форсунки. Планируется провести и косметический ремонт внутренних помещений.
Кроме того, у сооружения восстановят системы теплоснабжения и электроснабжения, обновят накопительные резервуары. Также будут выполнены работы по устройству выравнивающей бетонной стяжки и по гидроизоляции.
Полностью будет заменено гранитное покрытие чаши фонтана и босоногой зоны. Внешне конфигурация чаши фонтана останется прежней, но будет модернизирована система подачи струй воды.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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