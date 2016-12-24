В Саранске капитальный ремонт фонтана на площади Тысячелетия планируют завершить до осени

В столице республики на площади Тысячелетия продолжается капитальный ремонт фонтана «Звезда Мордовии». Завершить его планируется до 1 сентября 2024 года.



Специалисты отремонтируют и частично заменят оборудование фонтана – шкафы управления, насосное оборудование, форсунки. Планируется провести и косметический ремонт внутренних помещений.

Кроме того, у сооружения восстановят системы теплоснабжения и электроснабжения, обновят накопительные резервуары. Также будут выполнены работы по устройству выравнивающей бетонной стяжки и по гидроизоляции.

Полностью будет заменено гранитное покрытие чаши фонтана и босоногой зоны. Внешне конфигурация чаши фонтана останется прежней, но будет модернизирована система подачи струй воды.