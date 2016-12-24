Еще один участник СВО из Саранска получил ветеранское удостоверение

Репортер

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества»,  житель Саранска Владимир Пухалевич принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, в боях под Бахмутом потерял ногу.

После возвращения домой мужчину взял на сопровождение фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор Наталья Гурьянова помогла мужчине оформить временную регистрацию по месту пребывания и пройти медико-социальную экспертизу, которая позволила установить степень инвалидности.

На минувшей неделе Владимир Пухалевич получил удостоверение ветерана боевых действий.

«Большая благодарность Фонду за то, что дает возможность начать жизнь с чистого листа. Очень ценно уважительное отношение сотрудников. Благодаря помощи у меня появились цели в жизни и они обязательно будут достигнуты!» - сказал ветеран.

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