Еще один участник СВО из Саранска получил ветеранское удостоверение

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По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», житель Саранска Владимир Пухалевич принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, в боях под Бахмутом потерял ногу.
После возвращения домой мужчину взял на сопровождение фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор Наталья Гурьянова помогла мужчине оформить временную регистрацию по месту пребывания и пройти медико-социальную экспертизу, которая позволила установить степень инвалидности.
На минувшей неделе Владимир Пухалевич получил удостоверение ветерана боевых действий.
«Большая благодарность Фонду за то, что дает возможность начать жизнь с чистого листа. Очень ценно уважительное отношение сотрудников. Благодаря помощи у меня появились цели в жизни и они обязательно будут достигнуты!» - сказал ветеран.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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