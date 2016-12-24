Мошенник из Пензенской области кутил в Сочи на деньги мордовских пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ задержали 21-летнего парня из Пензенской области, служившего гонцом у телефонных аферистов. Молодой человек не разменивался по мелочам – он оставил без денег не только пожилых жертв обмана, но и своих криминальных «работодателей».

В июне прошлого года в отдел полиции в Ковылкинском районе обратились две 81-летние пенсионерки, которые лишились сбережений по мошеннической схеме о ДТП с участием их родственников. Чтобы родные люди избежали уголовной ответственности, а также с для возмещения затрат на лечение требовалось передать денежные средства молодому человеку, который подъедет к ним домой. При этом, пожилым женщинам указали не сообщать никому о случившемся, тем более запретили звонить кому-либо.

В результате одна из пенсионерок передала курьеру 135 тысяч рублей, вторая – 920 тысяч рублей. Уже после ухода неизвестного заявительницы связались с родственницами, которые сообщили, что с ними все в порядке.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили личность курьера. Молодой человек был задержан в городе Пензе. Как пояснил юноша, объявление о возможности дополнительного заработка он нашел в сети Интернет.

В Ковылкинский район Мордовии он приехал на такси. Получив от первой пострадавшей конверт с деньгами, 130 тысяч рублей он перечислил куратору, оставив себе 5 тысяч. Ко второй пожилой женщине он приходил дважды. Сначала она передала ему 420 тысяч, из которых он в качестве вознаграждения оставил себе 40 тысяч рублей. А потом получил самый большой «куш» - 500 тысяч рублей. В этом случае парень все деньги решил оставить себе.

Выяснилось, что более полумиллиона похищенных денежных средств он потратил на поездку в Сочи, где ежедневно отдыхал в развлекательных заведениях со своей знакомой.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Вину он признал полностью.