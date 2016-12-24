Мошенники увели у жительницы Мордовии 1,6 млн рублей под страхом финансирования Украины

«Его подвиг навсегда в нашей памяти»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Как сообщает МВД по РМ, в Чамзинсклом районе в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница.
По словам потерпевшей, ей позвонил некий работник банка и сообщил, что по счетам женщины проходят подозрительные операции - идет движение денежных средств на спонсирование Украины. Для предотвращения этого требовалось все сбережения перевести на безопасные счета.
Испуганная жительница района сделала все как предписывалось и перечислила на сторонние реквизиты более 200 тысяч рублей. Но ее махинаторы стали «раскручивать» и дальше.
На следующий день с ней вновь связались и убедили оформить в банках несколько кредитов на общую сумму более 1,4 млн рублей. Все полученные деньги женщина обналичила и через банкомат также отправила в мошенническую финансовую даль.
Еще спустя день жертва обмана здраво оценила произошедшее и отправилась в полицию с заявлением.
В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова