Молодежь Мордовии голосует за творческий форум «ЯЛГАТ»

На сайте Достижения.рф проходит открытое онлайн-голосование за главные инфраструктурные, туристические и молодежные проекты регионального развития. Один из них – окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» в Рузаевском районе.

«ЯЛГАТ» задумывался как форум для молодых творческих людей Приволжского федерального округа в возрасте от 14 до 35 лет с целью популяризации мордовской национальной культуры .

Проекты-победители в каждой номинации, успешно прошедшие народное голосование, допускаются до церемонии очной презентации. По ее итогам лучшие проекты будут воплощены в жизнь.

Для проведения открытого народного голосования все инициативы размещены на сайте Достижения.рф в разделе «Конкурс проектов» (https://достижения.рф/project-competition).

Ссылка для голосования за окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» – https://достижения.рф/project-competition/3090.

Онлайн-голосование завершится 03.07.2024 года.