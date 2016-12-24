Молодежь Мордовии голосует за творческий форум «ЯЛГАТ»

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На сайте Достижения.рф проходит открытое онлайн-голосование за главные инфраструктурные, туристические и молодежные проекты регионального развития. Один из них – окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» в Рузаевском районе.
«ЯЛГАТ» задумывался как форум для молодых творческих людей Приволжского федерального округа в возрасте от 14 до 35 лет с целью популяризации мордовской национальной культуры .
Проекты-победители в каждой номинации, успешно прошедшие народное голосование, допускаются до церемонии очной презентации. По ее итогам лучшие проекты будут воплощены в жизнь.
Для проведения открытого народного голосования все инициативы размещены на сайте Достижения.рф в разделе «Конкурс проектов» (https://достижения.рф/project-competition).
Ссылка для голосования за окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» – https://достижения.рф/project-competition/3090.
Онлайн-голосование завершится 03.07.2024 года.
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