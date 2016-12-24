В Мордовии прокуратура добилась лекарств для детей-инвалидов из интерната

«Его подвиг навсегда в нашей памяти»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Прокуратура Темниковского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и установила, что 11 детей, проживающих в доме-интернате, нуждаются в постоянном приеме жизненно-необходимого лекарственного препарата.
Как отмечается, органами системы здравоохранения, в свою очередь, не были приняты надлежащие меры для обеспечения лекарством. В целях защиты прав детей прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить детей медицинским препаратом.
Судом исковые требования прокурора были удовлетворены - после вмешательства надзорного ведомства дети-инвалиды получили необходимое лекарственное средство.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания