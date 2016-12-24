В Мордовии прокуратура добилась лекарств для детей-инвалидов из интерната

Прокуратура Темниковского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и установила, что 11 детей, проживающих в доме-интернате, нуждаются в постоянном приеме жизненно-необходимого лекарственного препарата.

Как отмечается, органами системы здравоохранения, в свою очередь, не были приняты надлежащие меры для обеспечения лекарством. В целях защиты прав детей прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить детей медицинским препаратом.

Судом исковые требования прокурора были удовлетворены - после вмешательства надзорного ведомства дети-инвалиды получили необходимое лекарственное средство.