В Мордовии водитель фуры отправил в кювет молодых людей на легковушке

По информации Госавтоинспекции республики, 17 мая на автодороге «Саранск – Рузаевка» 34-летний водитель грузовой автомашины«Ситрак» с полуприцепом при совершении обгона создал помеху встречному автомобилю «Форд Фокус» под управлением 21-летнего парня.

Во избежание столкновения «Форд Фокус» съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП 17-летняя пассажирка легковушки с различными травмами была госпитализирована в Рузаевскую больницу. Водители трезвы.

Как отмечается, водитель фуры в этом году уже пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.