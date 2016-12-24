В прокуратуре РМ указали на низкие темпы строительства двух школ в Мордовии

В прокуратуре республики под председательством заместителя прокурора республики Евгения Шевченко прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов.

В его работе приняли участие первый заместитель Министра здравоохранения РМ Елена Степанова, заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина, заместитель Министра образования РМ Алексей Бузулуков, первый заместитель начальника ГКУ РМ «Управление капитального строительства» Александр Кипайкин, межрайонные и районные прокуроры.

На заседании рассматривалась ситуация с реализацией на территории республики национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства» и обсуждались имеющиеся недостатки.

Особое внимание уделено было низким темпам строительства школы на 600 мест в Октябрьском районе Саранска, а также нового корпуса Белозерьевской СОШ.

Заместитель прокурора акцентировал внимание прокуроров и заинтересованных ведомств на необходимость оценки не только своевременности выполнения работ, но их качества и безопасности.

Присутствующим указано на необходимость принятия всего комплекса мер в целях своевременного и качественного выполнения всех обязательств по заключенным контрактам, а также важности оперативного и своевременного межведомственного взаимодействия по решению проблемных вопросов при реализации национальных проектов.

По результатам заседания приняты решения, направленные на устранение проблем в обозначенной сфере.