Прокурором Ромодановского района назначен Иван Егоров

Репортер

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16 мая 2024 года советник юстиции Иван Егоров назначен на должность прокурора Ромодановского района республики.

Иван Александрович Егоров родился в 1988 г. в Пензенской области. В 2010 г. окончил Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция». После окончания университета служил в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Работу в прокуратуре начал в 2011 г. с должности помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В разное время работал помощником и старшим помощником Рузаевского межрайпрокурора, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства в прокуратуре республики.

С ноября 2018 г. по июнь 2022 г. состоял в должности заместителя прокурора Большеберезниковского района.

До назначения прокурором Ромодановского района с июня 2022 г. возглавлял прокуратуру Атюрьевского района.

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