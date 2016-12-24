Прокурором Ромодановского района назначен Иван Егоров

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16 мая 2024 года советник юстиции Иван Егоров назначен на должность прокурора Ромодановского района республики.
Иван Александрович Егоров родился в 1988 г. в Пензенской области. В 2010 г. окончил Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция». После окончания университета служил в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Работу в прокуратуре начал в 2011 г. с должности помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В разное время работал помощником и старшим помощником Рузаевского межрайпрокурора, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства в прокуратуре республики.
С ноября 2018 г. по июнь 2022 г. состоял в должности заместителя прокурора Большеберезниковского района.
До назначения прокурором Ромодановского района с июня 2022 г. возглавлял прокуратуру Атюрьевского района.
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