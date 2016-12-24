В Мордовии появились новые социальные предприниматели

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В Саранске 16 мая под председательством первого заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александра Анохина состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства региональными социальными предприятиями в 2024 году.
Стоит отметить, что официальный статус дает возможность предпринимателям претендовать на получение безвозмездного гранта от государства в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Также соцпредприниматели могут рассчитывать на льготные займы в Фонде поддержки предпринимательства РМ.
Члены комиссии оценили деятельность социальных предпринимателей в прошедшем году и вынесли решение о включении заявителей в реестр социальных предприятий.
Всего на подтверждение статуса социального предпринимателя было подано 53 заявки от субъектов МСП республики. По итогам заседания комиссии все субъекты подтвердили свой статус, 21 из которых были признаны социальными предпринимателями впервые.
Программа реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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