В Мордовии завершается рекультивация крупной несанкционированной свалки

В Темниковском районе Мордовии в настоящее время проводится рекультивация свалки твердых бытовых отходов. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Сейчас выполняется технический этап работы, он должен завершиться до конца мая. И останется последний - биологический этап.

«Работы по рекультивации этого объекта начались год назад. Свалка занимала 2,5 гектара площади, объем свалочных масс составлял более 25 тысяч кубических метров. На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%. Работы ведутся с опережением утвержденного плана-графика», - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Адель Галиуллин.

Напомним, что одна несанкционированная свалка в Мордовии уже ликвидирована. В 2023 году завершена рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде в Ковылкинском районе.