В Мордовии в день последнего школьного звонка запретят продажу алкоголя

В Министерстве просвещения РФ рекомендовали даты проведения в школах последних звонков на 24–25 мая. В Мордовии последний звонок для 9-х и 11-х классов прозвучит через неделю - в пятницу, 24 мая.

По информации Министерства торговли и предпринимательства РМ, 24 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Мордовии в связи с проведением в образовательных организациях республики традиционного последнего звонка.



Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.