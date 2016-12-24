В Мордовии в день последнего школьного звонка запретят продажу алкоголя

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Министерстве просвещения РФ рекомендовали даты проведения в школах последних звонков на 24–25 мая. В Мордовии последний звонок для 9-х и 11-х классов прозвучит через неделю - в пятницу, 24 мая.
По информации Министерства торговли и предпринимательства РМ, 24 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Мордовии в связи с проведением в образовательных организациях республики традиционного последнего звонка.
Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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